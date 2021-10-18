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ПФР назвал ожидаемое число новорожденных в 2022 году

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает, что в стране в 2022 году родятся 1,37 млн детей. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации утверждается, что по прогнозам на 2022 году в России родятся 1 млн 372,90 тыс. человек. В 2023 этот показатель должен немного увеличится. Ожидается, что он поднимется до 1 млн 385,50 тыс. новорожденных, как и в 2024-м – 1 млн 399,20 тыс.

Отмечается, что параметры проекта бюджета Пенсионного фонда России составлены на основе информации о среднесрочном прогнозе социально-экономического развития страны до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития РФ.

Так, за первые восемь месяцев 2021 года в России родились 802,8 тысяч детей, утверждает Росстат. В 2020 году рождаемость составила свыше 1,4 млн человек.

Ранее стало известно, что имена Александр и София стали самыми распространенными у новорожденных москвичей в 2021 году.

Вторым по популярности в 2021 году оказалось мужское имя Максим, а третье место у Михаила. Дальше идут имена Марк, Иван, Артем и Лев.

По информации ведомства, самыми популярными за 20 лет мужскими именами были Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артем. Иногда в топ выходили Егор и Никита.

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