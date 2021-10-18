Telegraph: раскрыт мотив убийцы британского депутата Амесса

Британский депутат Дэвид Амесс мог стать случайной жертвой террориста, пишет Telegraph со ссылкой на предварительные данные расследования.

В полиции считают, что мотивы убийства «потенциально связаны с исламским экстремизмом», но не с личностью убитого депутата. По версии следствия, Амесс мог быть выбран наугад или просто потому, что преступник увидел объявление о готовящейся встрече депутата с избирателями и смог записаться на прием к парламентарию .

Источник в британском правительстве считает, что Амессу «просто не повезло», и он едва ли жертвой преступника из-за того, что принадлежал к своей партии.

Ранее неизвестный нанес Амессу множественные ножевые ранения во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Нападавшего задержали. Им оказался 25-летний британец. В настоящее время он находится под стражей. Через некоторое время депутат скончался.

Предположительно, нападавшим стал Али Харби Али, 25-летний мужчина сомалийского происхождения.

Вскоре полиция Лондона заявила, что убийство депутата является терактом.