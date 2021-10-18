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В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

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Depositphotos

Торговый центр Park City Center в городе Ланкастер, штат Пенсильвания, временно закрыт ​​из-за расследования, связанного со стрельбой, передает телеканал ABC News.

Сообщается, что 17 октября неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Полиция подтвердила, что в результате нападения несколько человек получили огнестрельные ранения. Не уточнется, сколько именно человек пострадали, но в полиции заверили, что их травмы не опасны для жизни.

Сотрудник, работающий в торговом центре, рассказал телеканалу, что он и его коллеги спрятались в подсобке , прежде чем смогли безопасно эвакуироваться.

В настоящее в связи с инцидентом задержаны несколько человек.

Ранее сообщалось, что на востоке США мужчина устроил стрельбу в супермаркете — он убил одного человека, ранил 12, а затем, по предварительным данным, покончил с собой. На момент прибытия полицейских в магазине было 44 сотрудника и «неопределенное количество» покупателей.

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