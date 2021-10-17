Захарова заявила о разрушении базиса западной русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала, как социологические исследования западных институтов продемонстрировали несостоятельность базиса, на котором сформирована западная русофобия.

Авторами исследования о проблеме дезинформации выступили специалисты из Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете.

По словам Захаровой, результаты работы показали, что подавляющее большинство американцев считают дезинформацию серьезной проблемой для современного общества. При этом ответственными за это 72% опрошенных назвали американских политиков, 73% респондентов считают распространителями дезинформации IT-корпорации, еще 77% назвали пользователей социальных сетей в качестве источника ложной информации.

«Сильно, да? При этом почти половина респондентов (48% американцев) уверены, что ответственность за сознательную публикацию дезы несет само Правительство Соединенных Штатов. Это рушит весь концептуальный базис, на котором удобно устроилась западная русофобия», — написала официальный представитель МИД.

Захарова указала на то, что в данной ситуации апеллировать к «кремлевским хакерам» даже опасно, так как если они что и взломали, «то исключительно моральные устои американского истеблишмента», — заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политики США накачивают себе рейтинги за счет русофобии.