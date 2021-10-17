Корреспондент CNBC Гэмбл не дослушивала перевод во время беседы с Путиным

Корреспондент CNBC Хэдли Гэмбл невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента Владимира Путина, сообщили в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода, из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», — заявил корреспондент Павел Зарубин.

Глава государства, как подчеркнули журналисты, говорит по-английски, и потому он не всегда пользовался услугами переводчика в беседе с американским корреспондентом.

Беседа Путина с Гэмбл состоялась в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 13 по 15 октября в ЦВЗ «Манеж». Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы.

Ранее сообщалось, что Хедли Гэмбл, работавшая модератором на форуме РЭН-2021, сделала комплимент президенту Владимиру Путину.