На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче

Тело украинского 60-летнего дипломата обнаружили на его собственной даче под Киевом, сообщает ТСН.

«Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай», — указано на сайте.

Тело нашла домработница, которая пришла для уборки. Издание утверждает, что в украинском МИД не сообщают, о ком именно идет речь. Также ответа на этот вопрос избегают и в правоохранительных органах.

По предварительной версии полиции, мужчина мог упасть с лестницы.

«Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница», — рассказала пресс-секретарь киевской полиции Анна Зубрева.

По результатам судмедэкспертизы было установлено, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

В мае 2020 года посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в собственном доме в Герцлии.