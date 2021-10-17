Скончалась вторая пострадавшая при падении кровли во время циклона на Сахалине

Пострадавшая от падения кровли дома, снесенной ветром во время циклона в Александровске-Сахалинском, умерла в больнице, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в Telegram.

«Министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском. Женщина умерла на операционном столе», — написал он.

Лимаренко выразил соболезнования родным погибшей.

Ранее сообщалось, что в Александровске-Сахалинском прошел циклон. По данным «Сахалин-инфо», порывы ветра в ряде регионов, в том числе Александровске-Сахалинском, Охинском, Ногликском, и Углегорском районах, достигали 35 м/с. Произошло падение 10 деревьев, восьми столбов линий электропередачи.

Штормовой ветер снес кровлю здания, в результате чего погиб один человек. Позднее стало известно, что два человека пострадали, один из них, мужчина, скончался. Таким образом, число жертв увеличилось до трех. Родственникам погибших окажут помощь.

В пресс-службе губернатора уточнили, что без света остались 13 населенных пунктов, это 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных.