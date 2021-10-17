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В Египте начались совместные учения российских и египетских десантников

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Игорь Руденко/РИА «Новости»

В Египте начались совместные учения российских и египетских десантников «Защитники дружбы-2021», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны России.

«В период с 17 по 29 октября 2021 года в Арабской Республике Египет пройдет совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы-2021» с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран», — указано в сообщении

В боевых учениях принимают участие десантники из Новороссийска — всего около ста человек и шесть единиц бронетехники, боевых машин десанта БМД-2. Авиацию на учениях представят четыре Ил-76МД.

Со стороны Египта в учениях примут участие около 400 десантников и тяжелая транспортно-боевая авиация.

«В завершение совместного учения военнослужащие из России и Египта отработают уничтожение разрозненных бандгрупп, после чего в ходе ведения активных рейдовых действий перекроют каналы поставки в приграничную зону боеприпасов и запасов материальных средств для НВФ», — сообщили в Минобороны.

Учения «Защитники дружбы» пройдут в пятый раз.

Ранее корабли России и Китая провели совместные учения в Японском море.

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