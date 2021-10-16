В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате

Один из пациентов наркологического диспансера в Якутии напал с ножом на своих соседей по палате. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По его словам, происшествие случилось во время ночной ссоры. Как рассказал источник, в результате инцидента один человек погиб, еще четверо были ранены.

Он также заявил, что причиной нападения, предварительно, стало нестабильное психологическое состояние нападавшего.

Нападавший был обезврежен. Его уже задержали, отметил источник.

Ранее стало известно, что в Подмосковье полицейский застрелил мужчину, который напал на врачей скорой помощи, приехавших к нему на вызов.

До этого сообщалось, что охранник больницы был арестован из-за видео, где избивает пациентов обувью.

В больнице пакистанского города Лахор больничный работник-садист истязал и избивал обувью пациентов в секретной комнате. Зохаиб Малик, частный инспектор по безопасности и техническому обслуживанию, был арестован. Он снял на видео, как истязает пациентов и избивает их обувью.