Под Псковом дети нашли мумию мужчины

В Плюсском районе Псковской области дети обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Дети совершили необычную находку на прошлой неделе. Это произошло, когда они играли в заброшенной бане в деревне Погорелово.

По предварительной информации, дети нашли мумию 50-летнего мужчины, который оказался одним из обеспечиваемых специнтерната. Этот человек был объявлен в розыск 17 декабря 2020 года.

На месте работали полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что мумию человека, который скончался пять лет назад, обнаружили в квартире в центре Москвы.

По данным mk.ru, найденное тело принадлежало самому старшему потомку французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор — 79-летнему Сергею Пельпору.