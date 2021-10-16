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Под Псковом дети нашли мумию мужчины

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Плюсском районе Псковской области дети обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Дети совершили необычную находку на прошлой неделе. Это произошло, когда они играли в заброшенной бане в деревне Погорелово.

По предварительной информации, дети нашли мумию 50-летнего мужчины, который оказался одним из обеспечиваемых специнтерната. Этот человек был объявлен в розыск 17 декабря 2020 года.

На месте работали полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что мумию человека, который скончался пять лет назад, обнаружили в квартире в центре Москвы.

По данным mk.ru, найденное тело принадлежало самому старшему потомку французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор — 79-летнему Сергею Пельпору.

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