В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления

В одной из школ города Клин в Московской области произошло отравление 20 детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Предположительно, ученики в районе 9 часов утра позавтракали, а уже в 11 часов их самочувствие ухудшилось, уточняет РЕН ТВ.

«По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», — уточнили в ведомстве.

В числе попавших в медучреждение есть первоклассники.

По словам родителей учащихся, из школы ранее уволились повара и их якобы заменяли студенты колледжа. Данная версия с нехваткой работников столовой официально не подтверждена.

По факту произошедшего Клинская городская прокуратура начала проверку.

Ранее четырнадцать детей отравились в детском саду в Иркутской области. Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия.