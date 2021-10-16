СК возбудил дело об организации и участии в массовых беспорядках в колонии Владикавказа

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках (ч.ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ) после произошедшего бунта в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте СК.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Согласно информации следствия, днем 15 октября в ИК №1 УФСИН не менее 200 осужденных приняли участие в массовых беспорядках, они громили и уничтожали имущество колонии.

По данным РИА «Новости», в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе следователи начали проверку из-за беспорядков в колонии.