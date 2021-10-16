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В Москве арестовали израильтянина по делу о крупном мошенничестве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали гражданина Израиля Реваза Шмерца по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

Отмечается, что показания на израильтянина дал выбросившийся из окна здания МВД, обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш.

В настоящее время Шмерц находится под стражей.

Как сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы, 18 октября будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста гражданину Израиля на один месяц, то есть до 19 ноября. Сторона защиты будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Шмерцу на домашний арест или запрет определенных действий и залог, установленный судом.

Ранее сообщалось, что обвиненный в мошенничестве Валерий Кулиш выбросился из окна здания МВД в Москве и разбился насмерть.

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