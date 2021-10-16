«Точно не поеду»: иностранцев напугала примета, о которой в России знают с детства

Популярная российская примета, по которой нужно наступить на ногу «в ответ», удивила и даже напугала зарубежных пользователей Twitter. На это обратило внимание РИА «Новости».

Многим россиянам с детства знакома эта примета — если наступили кому-то на ногу, то «жертва» обязательно должна сделать вам то же самое. Объяснения этому ищут разные — в противном случае можно поссориться или ожидать других невзгод.

Один из пользователей Twitter насторожился от того, что русские серьезно придерживаются закона «глаз за глаз». «Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?» — поинтересовался он.

Ряд пользователей отметили, что такую примету можно считать довольно жестокой, как и самих россиян. «А не останутся ли все так без ног?» — выразил недоумение один из комментаторов.

Нашлись и те, кто счел примету справедливой и «имеющей смысл». Во время обсуждения также выяснилось, что в в случае «отдавливания» ноги в Румынии поступают так же.

Ранее в Гидрометцентре рассказали про работающие приметы, отметив, что полностью полагаться на народную мудрость все же не стоит: