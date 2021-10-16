Неизвестные похитили девушку из Ленобласти ради 16 прожиточных минимумов

Неизвестные похитили 24-летнюю жительницу Ленинградской области в Ростове и требуют выкуп в 200 тыс. рублей. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 15 октября в полицию обратилась жительница Соснового Бора с заявлением о похищении дочери, которая живет в съемной квартире в Ростове. Имя девушки не уточняется.

По словам матери, девушка позвонила ей и сама рассказала, что ее похитили и заперли в незнакомом помещении. По словам пострадавшей, она ранее не была знакома с теми, кто ее похитил.

Похитители также в кратчайшие сроки запросили выкуп в размере 200 тыс рублей, в случае отказа они пригрозили убить жертву.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что Кирове подростки похитили студентов для своего «колл-центра» по обману иностранцев. Подростки искали скромных непопулярных детей из неблагополучных семей и похищали их прямо около техникума.