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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Кандагаре

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в мечети афганского города Кандагар, жертвами которого стали не менее семи человек. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждают в ИГ, два их боевика застрелили охранников мечети, ворвались в помещение и взорвали себя между двумя группами прихожан, одна из которых насчитывала около 300 человек.

В результате атаки на шиитскую мечеть Биби-Фатима погибли не менее семи человек, 13 были ранены. В момент взрыва в мечети было много прихожан, посетивших пятничную молитву.

За неделю до этого теракт произошел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки стали порядка 150 человек, пострадали не менее 200. Среди погибших и пострадавших много детей и подростков. Нападение произошло при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву.

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