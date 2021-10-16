В Казахстане в одной из школ массово травили насекомых во время уроков

В одной из школ казахстанского города Актобе горячий туман распространился по зданию и напугал детей — позже выяснилось, что в учебном заведении травили насекомых или грызунов. Об этом пишет mgorod.kz.

Издание опубликовало видео, на кадрах которого из окон верхнего этажа школы идет пар или дым, а также слышны крики. Местные жители также публиковали похожие видео в соцсетях.

«В школе №9 во время уроков начали травить мышей или тараканов, дым и ядовитый пар поднялся на все этажи, дети в панике начали истерить… дым начал резать горло, разве можно допускать, чтобы во время занятий подвергали детей отравлению… Дым ядовитый шел из всех окон, и травили прям во время уроков, что теперь будет отвечать за интоксикацию детей?», — говорится в описании к одному из видео.

В областном департаменте санэпидемконтроля изданию заявили, что данной школе не давали предписаний по поводу борьбы с насекомыми.

Служба дезинфекции сообщила, что использовала для обработки помещений школы «горячий туман» — препарат К-Отрин 50 инстектицид, который применяется для профилактической дезинфекции против тараканов, мух и комаров.

По предварительным данным, случаев отравления среди детей нет.

Сообщается, что директор школы получила дисциплинарное взыскание за то, что дезинсекцию проводили во время занятий.

Ранее в Новороссийске мужчина травил тараканов и пострадал при взрыве.