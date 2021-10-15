Путин поучаствовал в переписи населения

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения — через портал «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», — приводятся на сайте Кремля слова Путина.

Президент подчеркнул, что, зная точное число проживающих в стране людей, власти смогут принимать «более эффективные решения», направленные на развитие экономики и таких социальных сфер, как здравоохранение, образование и демография.

Видеозапись участия главы государства в переписи публикует РИА «Новости». На кадрах видно, как российский лидер подходит к компьютеру и заполняет переписной лист на сайте Госуслуг.

Ранее МИД Украины назвал перепись населения в Крыму недружественным актом и призвал международное сообщество осудить Москву.