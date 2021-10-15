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Проценко призвал усилить разъяснительную работу по COVID-19 из-за роста заболеваемости

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором призвал коллег по всей стране усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболеваемости COVID-19.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал Проценко.

Он подчеркнул, что в настоящее время в инфекционных моногоспиталях из-за низкого уровня вакцинации очень много пациентов. По словам Проценко, дельта-штамм является доминирующим.

«Что делать? Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое и главное: нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно прошло! Второе: ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений», — заключил Проценко.

Ранее первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко рассказал, что полностью от коронавируса в России привились 43 млн человек.

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