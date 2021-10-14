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Россия призвала Финляндию разрешить въезд привитым «Спутником V» без тестов

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Depositphotos

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия призвала Финляндию разрешить вакцинированным «Спутником V» россиянам въезжать в страну без тестов и дополнительных условий. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Хорватия с 1 октября упростит условия въезда для граждан России.

По данным АТОР, Россия исключена из списка стран, к гражданам которых применяются особые эпидемиологические меры. Поэтому теперь россиянам, которые привились или переболели коронавирусом, не нужно предоставлять ПЦР-тест для поездки в страну. Достаточно лишь предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенной коронавирусной инфекции с сайта Госуслуг.

При этом если турист из России не вакцинировался и не переболел COVID-19, ему необходимо предоставить ПЦР-тест сроком не старше 72 часов с момента тестирования или теста на антигены не старше 48 часов.

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