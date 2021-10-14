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Патриарх Кирилл заявил, что защита России Богоматерью — реальный факт

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал доказанным фактом то, что Россия в самом деле находится под особым покровительством Богоматери, сообщили в пресс-службе РПЦ.

Ранее в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх также обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

«Я могу точно сказать, почему в России Покров является таким важным днем, почти равным, по богослужебному уставу, двунадесятым праздникам. Да потому что русские люди многократно подвергались нападениям разных врагов, от чего порой зависело само существование нашего народа. Невозможно даже перечислить все случаи агрессии — прямой, из-за рубежа, или косвенной, когда враг разжигал междоусобную брань на территории Руси или России, в том числе в XX веке. Знаем, что и сегодня не все так спокойно, и мы обращаемся к Царице Небесной с молитвой о том, чтобы Она Свой Покров, то есть Свою милость, Свою защиту не отнимала от нашей земли, от нашего народа», — заявил патриарх.

По его словам, особая миссия Богородицы по защите Русской земли многими отрицается и вызывает недоумение, но она «есть реальность», факт, подтвержденный многими историческими событиями.

«И самым убедительным тому доказательством является сохранение нашей страны в веке двадцатом. По всем законам нас не должно было быть», — заявил патриарх.

Ранее сообщалось, что православный телеканал «Спас» заведет страницу в TikTok.

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