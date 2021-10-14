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Ученые назвали максимальную длительность «легкой» формы COVID-19

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Reuters

Ученые из Федерального института вакцин и биомедицин в Лангене в Германии опубликовали статью, в которой назвали, какое время может сохраняться вирус в организме переболевшего COVID-19 человека. Соответствующая статья опубликована в журнале Allergy.

Считается, что люди, переболевшие COVID-19, становятся неопасными для окружающих через 14 дней после постановки диагноза, если симптомы исчезли как минимум на 48 часов, говорится в материале.

Немецкие ученые исследовали истории болезни пациентов, у которых был диагностирован коронавирус в легкой форме, и установили, что, несмотря на отсутствие видимых симптомов, вирус у них сохранялся в носоглотке до 37 дней.

Они сделали вывод, что установленных врачами 14 дней недостаточно для того, чтобы переболевший COVID-19 человек перестал представлять опасность для окружающих. По их мнению, пациенты с длительным ПЦР-положительным статусом продолжают оставаться носителями инфекции даже при отсутствии симптомов. Ученые заявили о том, что прекращение карантинных периодов через две недели «следует критически пересмотреть».

Ранее ученые сообщили, на какой срок распространяется действие антител после COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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