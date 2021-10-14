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Полиглот рассказал, как мормоны учат любой язык за шесть недель

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Видеоблогер и преподаватель Олли Ричардс рассказал на своем канале в Youtube об особенностях изучения иностранных языков в мормонской церкви, которая отправляет миссионеров для работы в разных странах.

По его словам, сложные для англоязычной аудитории языки, будь то семитские, тюркские или славянские изучаются в течение девяти недель, в то время как на освоение языков романских или германских групп дается всего шесть недель.

Он выделил несколько особенностей их метода: во-первых, отличительной чертой является «глубокая иммерсивность», то есть с самого первого часа и до конца обучения ученикам запрещается общаться на родном языке, в результате чего они как работают на занятиях, так и делают обычные бытовые вещи на том языке, который изучают. Во-вторых, активно используется формат ролевых игр на ограниченное количество тем, в основном, связанных с религией. Это позволяет студентам быстро сформировать словарный запас для самой важной для их работы темы, и уже позже обучаясь разговору по другими темам по методу аналогии.

Также Ричардс отметил, что языковые преподаватели всегда сами являются выпускниками того или иного курса, что позволяет создать атмосферу доверия и взаимоуважения между преподавателями и учениками. Помимо всего прочего, уже после окончания обучения, миссионеры работают в паре с местным мормоном — носителем языка, который помогает применять языковые способности в реальных ситуациях.

Мормоны также полагают, что тот факт, что с самого начала они учат религиозные тексты и молитвы на изучаемых языках, сильно помогает быстро освоить сложную лексику и понять «дух» культуры.

Тем не менее, другие специалисты заявляли о том, что исключительно на Священных писаниях выучить язык невозможно.

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