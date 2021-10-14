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Дипломат Воронцов: российских войск на Украине нет и никогда не было

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Мария Цветкова/Reuters

Замруководителя российской делегации в ГА ООН Константин Воронцов заявил об отсутствии убедительных доказательств присутствия российских войск на востоке Украины, сообщает РИА «Новости».

«Просто потому, что их там нет и никогда не было», - сказал Воронцов. Он добавил, что конфликт на востоке Украины является внутренним конфликтом, а также призвал украинских коллег к неукоснительной реализации собственных обязательств.

«Хотели бы призвать украинских коллег не искать причины сложившегося положения дел во внешних факторах, а сосредоточиться на реформе собственной системы здравоохранения, которая полностью уничтожена», — указал дипломат.

По его словам, путь к урегулированию конфликта лежит через диалог с Донецком и Луганском и выполнение Минских соглашений.

Ранее Воронцов заявил, что Россия продолжат помогать востоку Украины в в гуманитарном вопросе.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию.

Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

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