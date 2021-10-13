Италия заинтересована в ускорении процедуры признания «Спутника V» в ЕС

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче заявил, что Рим заинтересован в ускорении процедуры признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

«Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС «Спутник V» был признан как можно скорее», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что медицинские власти Италии могут признать релевантной вакцинацию препаратом «Спутник V». Об этом заявил член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

По его словам, власти изучают две возможности признания иностранных вакцин, которые не были признаны Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Первый вариант предполагает введение дополнительной дозы одобренной ВОЗ и ЕАЛС вакцины. Второй — признание полных циклов вакцинации неодобренными препаратами.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».