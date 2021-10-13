В Красноярке завершено расследование дела о торговле детьми

В Красноярске завершили расследование дела о торговле детьми, возбужденное в отношении суррогатной матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы 20 граждан Китая, признанных потерпевшими.

По его словам, после ознакомления с заявлениями потерпевших и фигурантки дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в суд.

Трунов отметил, что следователи намерены «закрепить доказательства» в городском суде и использовать их по отношению к другим фигурантам дела.

«Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства», — сказал Трунов.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске. Также возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»). Дела возбуждены в отношении девяти человек.

Согласно информации следствия, в 2019 году 33-летний мужчина предлагал деньги женщинам за рождение детей для других людей. При этом фигурант за плату оформлял документы, при помощи которых он мог забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранцам. Суррогатными матерями были гражданки России и Казахстана.

К настоящему времени выявлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все малыши были помещены в дом малютки.

В августе сообщалось, что Московский городской суд отменил решение о заключении под домашний арест врача-гинеколога Алены Дружининой, которая обвиняется по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

23 августа под домашний арест до 20 октября был отправлен еще один обвиняемый — Сергей Мазура. Он является генеральным директором агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп».