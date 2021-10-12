Суд арестовал мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на дорогу в Москве

Суд арестовал мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на проезжую часть площади Киевского вокзала в Москве, что привело к ее гибели. Об этом сообщает Прокуратура города Москвы в своем Telegram-канале.

«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Об аресте мужчины также ходатайствовали следователи. По версии правоохранителей, вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, после чего она упала на проезжую часть и попала под электробус. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

В СК уточняли, что в отношении 27-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

На кадрах с места происшествия видно, как обвиняемый бьет женщину сначала ногой, а потом рукой. Не рассчитав сил, он выталкивает пострадавшую на дорогу, после чего она падает, ударяется головой об асфальт и попадает под колеса электробуса, который медленно движется к остановке. Сразу после инцидента к месту происшествия подбежали сотрудники правоохранительных органов.