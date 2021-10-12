Ученые опубликовали новые данные о риске заражения COVID-19 на улице

Индийские физики из технологического института в Бомбее выяснили, что даже при легком попутном ветре на открытом воздухе вирус SARS-CoV-2 распространяется на большее расстояние, чем в помещении. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Ученые создали цифровую гидродинамическую модель, чтобы обнаружить, как будет распространяться вирус с ветром в случае, если человек зараженный COVID-19 покашляет на улице.

По результатам физикам удалось выявить, что даже при легком ветерке скоростью около восьми километров в час эффективное социальное дистанцирование увеличивает примерно на двадцать процентов — с полутора метров до двух с половиной.

Кроме этого, исследователи выяснили, что из-за вихревых потоков крупные капли остаются в воздухе дольше, что повышает вирусную нагрузку, передаваемую через струю кашля, как и шансы заражения других людей.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что потеря обоняния не является основным симптомом коронавирусной инфекции, так как может проявиться на 10-й день заболевания.