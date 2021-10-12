Исследование показало, сколько россиян готовы пойти на ложь ради карьеры

Почти половина россиян признались, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Компания провела опрос, в котором узнала у 6 тысяч жителей России, считают ли они обман допустимым для достижения карьерных целей и приходилось ли им врать на работе.

Более половины участников опроса сказали, что никогда не врали по рабочим вопросам, а 11% опрошенных отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. При этом 35% респондентов указали, что это зависит от ситуации.

Сервис узнал и о причинах обмана на работе. Чаще всего ложь связана опозданиями — такой вариант отметили 18% человек, а каждый десятый врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же участников исследования признались, что скрывали плохое качество выполненной работы, а 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения.

Ранее россияне перечислили навыки, которые помогут быстрее продвинуться по карьерной лестнице.