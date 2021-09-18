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«Среди зубов звонят телефоны»: полицейский рассказал подробности о терактах в Париже

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Thibault Camus/AP

На суде над обвиняемыми в совершении терактов в Париже в 2015 году следователь описал происходящее в концертном зале Батаклан как «зону боевых действий», пишет France Inter.

«Тела перемешаны. Мы никогда не видели ничего подобного. Мы шагаем по запекшейся крови. Среди осколков зубов звонят телефоны. И тела, тела, тела», — рассказал он.

По его словам, нападавших, двое из которых взорвали себя, с первого взгляда было крайне трудно опознать, как и нескольких жертв — «трехмерная сцена хаоса, голова отделена от тела, черты лица нетронуты».

Он сообщил, что полиция провела оценку звукозаписи, на которой зафиксировано практически все нападение, вплоть до вмешательства служб экстренной помощи. Террористы кричали на своих жертв, оправдывая свое нападение.

«Почему мы это делаем? Вы бомбите наших братьев в Сирии и Ираке, и мы приехали сюда, чтобы сделать то же самое», — сказал один из них.

Вечером 13 ноября 2015 года Париж и его окрестности атаковали несколько групп террористов, жертвами которых стали 130 человек. Девяносто человек погибло за первые полчаса.

Накануне во Франции начался «исторический» процесс по делу о терактах. Судебное разбирательство продлится девять месяцев. Это один из самых крупных процессов в истории страны: дело о терактах включает в себя 542 тома и 1800 истцов.

Перед судом предстали двадцать человек, большинству обвиняемых грозит 20 и более лет лишения свободы в случае признания их виновными.

Во время заседания один из обвиняемых в парижских терактах попросил лучшего обращения.

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