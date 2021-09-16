В украинском Черноморске чиновница станцевала для мэра «Лебединое озеро»

Чиновники решили поздравить главу города Черноморск в Одесской области Василия Гуляева с днем рождения. После аппаратного совещания чиновница, возглавляющая отдел культуры городского совета, подарила градоначальнику танец из балета «Лебединое озеро». Об этом сообщила украинская газета «Думская».

После совещания Гуляева попросили выйти из-за кафедры и пройти в зал, где для него станцевала глава ведомства Юлия Кристанова. Чиновница была одета в классическую балетную пачку. После танца мэру также вручили букет цветов и спели песню.

Гуляев прокомментировал инициативу. Он назвал поздравление «приятным сюрпризом».

Солисты же Имперского русского балета исполнили отрывок из «Лебединого озера» — прямо на крыше танка. Это произошло в подмосковном Алабине, где стартовали «Армейские международные игры — 2021″.