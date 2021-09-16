Пенсионерка забеременела от мужа с вазэктомией

Британка по имени Дженни, известная в Instagram как The Good Wifey, забеременела в 62 года после начала менопаузы. Самое удивительное в этой истории, пишет Sun, что отцом ребенка стал ее муж, который перенес вазэктомию.

Таким образом Дженни ждет третьего ребенка в 62 года, несмотря на то, что у нее не было менструации в течение последних 16 лет.

Женщина не могла и предположить, что сможет забеременеть после того, как у нее прекратились менструации, и тем более, что ее муж перенес вазэктомию - процедуру хирургической стерилизации.

Делясь своим опытом гериатрической беременности, Дженни описала своего ребенка как «чудо», которое по-настоящему удивило ее и ее супруга.

Дженни в связи с беременностью обратила внимание на двойные стандарты, связанные с мужчинами и женщинами. Узнав, что она беременна в 62 года, никто не спрашивал ее, сколько лет ее мужу, а ей часто говорили, что она «слишком стара», чтобы иметь детей. Ее партнер чаще слышит «дай пять» от людей. Женщина раскрыла, что ее супругу 72 года.

Ранее стало известно, что чемпион мира по футболу 2002 года Роналдо сделал вазэктомию.«Я сделал вазэктомию, но если моя девушка захочет детей, я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды», — сказал Роналдо в интервью.