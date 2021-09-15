В Подмосковье зеркало упало на голову женщине в лифте

В лифте жилого комплекса «Самолет» в подмосковных Люберцах зеркало упало на голову женщине. Видео инцидента было выложено в Telegram-канале «Мои Люберцы».

На кадрах видно, что в процессе движения лифта зеркало вдруг резко обрушивается на пострадавшую, отлетает и падает на пол, разбившись.

По данным новостного сайта Life, причиной инцидента могла стать сильная вибрация кабинки. Дочь пострадавшей рассказала, что зеркало «не сильно ударило» женщину и разбилось о пол.

«Мама травм не получила», — уточнила она в комментарии изданию.

Инцидент произошел в августе, однако видео произошедшего жильцы смогли получить только сейчас. Они отметили, что новое зеркало так и не поставили и указали на то, что неоднократно жаловались на вибрацию лифта в управляющую компанию, но реакции не последовало.

В начале сентября жительница Красногорска сломала шею из-за неисправности лифта: он не остановился на нужном этаже и на высокой скорости доехал до 43-го. СМИ писали о похожих историях в Одинцове и Иркутске. Эксперты считают, что причиной резких ускорений лифтов в многоэтажных домах может стать несоответствие установленного лифтового оборудования новому ГОСТу.