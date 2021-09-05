Тело подростка, отдыхавшего с матерью на море, нашли на Сахалине после шести дней поисков

Спасатели обнаружили тело подростка, который пропал без вести на Сахалине в августе во время отдыха с матерью. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Сахалинской области.

«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика обнаружено на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района», — говорится в сообщении.

Причину смерти ребенка установить пока не удалось.

Ранее в СК сообщили, что в районе Невельска в море утонула 35-летняя женщина. Ее 13-летнего сына, который отдыхал вместе с ней, найти не смогли. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Также сообщалось, что студент Калининградского государственного технического университета (КГТУ), гражданин Нигерии Элуемунор Ричард Оказия утонул в Зеленоградске (Калининградская область), спасая девушку, которую сильные волны унесли в море. Отмечается, что 26-летний молодой человек отдыхал на пляже с женой и другом.

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