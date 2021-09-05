В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат о вакцинации, при этом отказавшись сделать прививку от коронавируса, сообщает издание Deutsche Welle.

Инцидент произошел в мобильном пункте вакцинации в городе Гера в Тюрингии, мужчина напал на медсестру и ее ассистента, отказавшись сделать прививку и потребовав выдать ему сертификат о вакцинации.

В результате конфликта, по словам медиков, мужчина внезапно «взбесился» и набросился на них, нанеся травмы средней тяжести.

Полиция смогла поймать мужчину на парковке в соседнем здании, был арестован, однако затем он был отпущен без залога.

Ранее лидеру движения из Германии, продвигающему «чудо-средство» от COVID-19, в Аргентину пригрозили 25 годами тюрьмы.