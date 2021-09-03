В Туле задержали вербовщиков сирийских бандформирований

В Туле были задержаны исламисты, вербовавшие людей для участия в боевых действиях на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он назвал задержанных террористической ячейкой и отметил, что операцию проводили сотрудники региональных ФСБ, МВД и Росгвардии.

Против вербовщиков были возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации», добавил собеседник агентства.

Ранее уроженец Дагестана Гамид Тушаев получил 12 лет лишения свободы в колонии строго режима за участие в вооруженных столкновениях на территории Сирии на стороне боевиков. По данным следствия, он в сентябре 2017 года примкнул к террористической организации «Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар».

До этого в Калининграде сотрудники ФСБ задержали четверых вербовщиков, работавщих на запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Они занимались идеологической подготовкой трудовых мигрантов, прибывших из Центральной Азии.