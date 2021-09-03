На мужчину, облившего Порошенко зеленкой, завели второе уголовное дело по статье «угроза или насилие в отношении государственного деятеля». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по этой статье обвиняемый может получить до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчине, который накануне облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко, грозит до пяти лет ограничения свободы. Действия злоумышленника были квалифицированы как хулиганство.

В ведомстве уточнили, что преступником является 22-летний уроженец Черниговской области, с которым правоохранители в настоящее время проводят следственные мероприятия.

Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко. Уточняется, что перед инцидентом бывший президент принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.