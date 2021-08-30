В Киргизию из России депортировали группу нарушителей

В Киргизию из России, через аэропорт Домодедово депортировали группу людей, которые нарушили российские законы, сообщает РИА «Новости».

В аэропорт граждане Киргизии были доставлены из Центра граждан Киргизии в Москве.

«Честно говоря, я даже не знаю. Я ничего не нарушил. Я ехал на своей машине, увидел, там толпа собралась. Ну как толпа, человек восемь. Соответственно, дорога была перекрыта, машины там, такси. Я остановился выяснить, узнать, в чем дело», — прокомментировал один из депортируемых.

Мужчина рассказал, что был задержан в Нижегородском районе Москвы, когда приехала полиция. Он заявил, что не принимал участие в драках или конфликтах, но все равно был задержан сотрудниками полиции.

Его депортируют в Киргизию по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает конфликты мигрантов как важную проблему.