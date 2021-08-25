Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ*

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Отмечается, что уголовное дело в отношении обвиняемого расследовало управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. По данным следствия, мужчина был ранее судим за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. В сентябре 2018 года в Хасавюрте он передал своему знакомому деньги, которые предполагалось перевести международной террористической организации «Исламское государство» для приобретения оружия и обмундирования.

«Поскольку обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск и избрали в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле первый Восточный окружной военный суд отправил жителя Новосибирска на 8,5 года в колонию строгого режима за финансирование международных террористических организаций в Сирии и Афганистане. Согласно информации следствия, иностранный гражданин Пардаев, находясь на территории России, активно контактировал с членами террористических организаций из указанных стран.