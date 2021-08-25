В Татарстане нашли тело пропавшей во время прогулки по реке девушки

В Татарстане волонтеры нашли тело, предположительно, 16-летней девушки, которая несколько дней назад уехала вместе с 17-летним молодым человеком кататься на лодке по реке Каме, после чего оба подростка пропали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 22 августа 2021 года в Елабужском районе. Пара отдыхала в компании знакомых, после чего отправилась покататься на надувной лодке с мотором — спустя некоторое время они перестали выходить на связь.

По факту пропажи молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». В поисках задействованы инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, около 70 волонтеров, а также 18 лодок, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

По одной из версий, плавсредство могло столкнуться с баржей — эта версия проверяется. В СК уточнили, что тело было найдено в 2 км ниже по течению, от места, где молодые люди отплыли от берега. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. Поиски второго подростка продолжаются.