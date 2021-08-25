В ряде российских регионов задержаны более 30 террористов «Катиба Таухид валь-Джихад»*

Федеральная служба безопасности России задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этом заявили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад*», — уточнили в пресс-службе.

По информации оперативников, удалось задержать не только рядовых участников террористического движения, но и главарей.

Члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры. Помимо того, подозреваемые призывали людей к совершению преступлений.

У задержанных лиц были изъяты религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, электронные носители и банковские карты. Следственные действия в настоящий момент продолжаются, заведены уголовные дела.

Ранее ФСБ пресекла теракт в Москве.

*Террористическая организация запрещена на территории России.

