Число затопленных Амуром населенных пунктов Хабаровского края выросло до 43

Количество затопленных в Хабаровском крае населенных пунктов увеличилось до 43. Об этом сообщает МЧС по Хабаровскому краю.

«По состоянию на утро 25 августа, на территории Хабаровского края в 43 населенных пунктах в шести муниципальных образованиях Хабаровского края подтоплено 29 жилых домов, 103 приусадебных участка, 1509 дачных участков, 479 земельных участков и 64 участка автодорог», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что уровень воды в реке Амур вызывает опасение. При этом Дегтярев отметил, что с природными пожарами ситуация обстоит лучше. Сейчас на территории региона только один лесной пожар в труднодоступном районе на севере.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки. В 2019 году эта река затопила город Тулун, в результате было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек, умерли 26.