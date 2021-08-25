Эксперт рассказал, почему нельзя хранить пароли в браузере

Директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь заявил, что браузеры запоминают пароли, которые пользователи вводят на сайтах, из-за чего получившие к нему доступ мошенники могут завладеть конфиденциальными данными. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Векторов утечек учетных данных из браузера много. Начиная с типичного сценария, когда кто-то посторонний получает физический доступ к устройству, заканчивая различными киберугрозами. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Сегодня широко распространены вирусы, которые охотятся за этими файлами», — сказал он.

Некоторые люди сохраняют в браузере не только пароли, но и номера банковских карт и коды CVC/CVV, к которым злоумышленники также могут получить доступ.

Ранее эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего. По данным экспертов компании, цена за аккаунт во «ВКонтакте» варьируется от 700 до 12 тыс. руб. — эта соцсеть становится объектом взлома наиболее часто. За Instagram мошенники обычно просят около 40 тыс. руб.