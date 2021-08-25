В Нижнем Новгороде мужчина получил срок за продажу мест на закрытом кладбище

Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к 4,5 годам колонии за продажу мест на кладбище «Копосово-Высоково», которое закрыто уже более 15 лет. Об этом пишет nn.ru.

По данным издания, захоронения на кладбище запрещены с 2004 года, но это не остановило осужденного. Он работал там смотрителем и за деньги выдавал разрешения на погребения, фиктивно оформляя их как подхоронения в могилы родственников.

Уточняется, что в период с 2015 по 2018 год мужчина на таком «бизнесе» заработал 790 тыс. руб. — такую сумму он получил за 11 участков. По данным прокуратуры, пресечь преступную деятельность удалось лишь в 2019 году.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 года в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в муниципальных органах на тот же срок. Сам подсудимый вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина пыталась реанимировать своего сожителя резиновой тапкой и убила его.