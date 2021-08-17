Эксперт высказался о покупке смартфона первокласснику

В настоящее время смартфон — необходимость для детей, которые идут в первый класс. Об этом РИА «Новости» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

«Некоторые виды техники ребенку нужно будет использовать даже в начальных классах школы, например, смартфон. Во-первых, через него в случае необходимости ребенок и родитель смогут связаться друг с другом. Во-вторых, сегодня магазины приложений предлагают широкий выбор обучающих программ, например, для пополнения словарного запаса или обучения русскому и английскому языку», — сказал Кувиков.

Юное поколение быстро осваивает гаджеты, отметил он. Современные дети самостоятельно устанавливают мобильные игры и без помощи взрослых пользуются ноутбуком — ищут мультфильмы на Youtube, если умеют писать.

«Конечно, родители должны ограничивать время использования гаджетов, чтобы дети случайно не испортили себе зрение», — добавил эксперт.

Что касается опасного контента, то защитить от него ребенка поможет такая функция, как родительский контроль, посоветовал Кувиков.

Ранее производитель электроники выяснил, что россияне готовы отказаться от покупки учебников в пользу гаджетов.