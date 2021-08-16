В Москве в понедельник ожидается до +28°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 16 августа, будет до +28°С. В столице будет переменная облачность, осадков не ожидается, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +26...+28°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +4...+16°С. По Московской области местами пройдет небольшой дождь. Ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что практически на всей территории России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, но ожидаются и временные похолодания.