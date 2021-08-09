Антипрививочница облизала ручку холодильника и продукты в супермаркете

Женщина по имени Джоди Мешчак засняла, как лижет разные предметы в супермаркете, пытаясь доказать, что COVID-19 «не имеет большого значения», пишет Daily Mail.

По данным издания, женщина опубликовала видео в Instagram, но позже удалила его. Сообщается. что на кадрах Мешчак облизывала несколько предметов в продуктовом магазине, включая чеки, тележку для покупок, пакеты с продуктами и дверную ручку пивного холодильника.

«Микробы укрепляют вашу иммунную систему. Воздействие микробов усиливает защиту от астмы и аллергии. Микробы также помогают пищеварению'', — прокомментировала свое видео женщина.

Она также посоветовала своим «последователям» — 17 тыс. подписчикам — «быть свободными'', вероятно, имея в виду свободу от коронавирусных ограничений.

Сообщается, что ранее «активистка» заявляла, что «вылечила аутизм» и даже написала книгу по этой теме. По некоторым данным, Мешчак живет в Колорадо, но где был снят клип, неясно.

Ранее американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19.