Русская еда оказалась для китайцев слишком «крутой»

В Китае удивились «жесткости» русских закусок. Автор публикации на китайском портале Sina.com рассказывает о таких блюдах, как картошка, сельдь, икра и малосольные огурцы. Для китайцев эта «еда с простого русского стола» показалась чересчур тяжелой или же наоборот вызвала зависть.

Автор называет эти блюда типичными для застолья. Самих русских он описывает как «боевых» и «крепких» людей, проживающих в холодном климате, русскую еду при этом он называет «крутой» для китайцев.

Автор описывает сельдь, как сырую и жирную соленую рыбу с невыносимо «тяжелым» вкусом и противным запахом.

«Такая тяжелая на вкус еда действительно заставляет многих людей чувствовать себя тошно/невыносимо. Как ее вообще можно есть? Это русское блюдо трудно переварить. Попробовали бы вы его?» — отмечает он.

Сочетание селедки и картофеля также описывается, как странное и слегка противное. Помимо этого, автор задается вопросом, как возможно это запивать водкой.

«Но сочетание сельди и картофеля действительно немного странное, не говоря уже о том, что это можно есть?! А вы бы осмелились попробовать?» — пишет автор.

А вот возможность есть по праздникам икру вызывает в Китае зависть. Данная еда считается для жителей Китая деликатесом, а цена за грамм икры, по словам автора, может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Малосольные огурцы автор относит к «приятным» продуктам, обладающим слегка кислым вкусом, который нравится китайцам.