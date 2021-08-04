В Москве в среду ожидается до +25°С

Синоптики прогнозируют, что в Москве в среду, 4 августа, столбики термометров покажут до +25°С. В городе будет переменная облачность с прояснениями, без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно информации метеоспециалистов, температура столичного воздуха днем будет колебаться в пределах +23...+25°С. Ожидается западный ветер от 3 до 8м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +12...+14 °С. Прогнозируется слабый ветер от 2 до 7м/c. Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., а ночью — 749 мм рт. ст. Ночь ожидается преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в середине августа. В это время «погода будет перестраиваться».

Он добавил, что в первой половине августа температура воздуха будет выше климатической нормы. Последующие дни будут дождливыми — осадков выпадет больше, чем обычно. Как минимум в 1,5 раза больше положенных нормой в центральной России.