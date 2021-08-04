Осень придет в Центральную Россию в середине августа

Осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в середине августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию», — заявил синоптик.

Он добавил, что в первой половине августа температура воздуха будет выше климатической нормы. Последующие дни будут дождливыми — осадков выпадет больше, чем обычно.

«Август у нас будет хлябистый, дождливый, осадков у нас будет как минимум в 1,5 раза больше положенных нормой в центральной России», — сказал Тишковец.

Ранее россиян предупредили о появлении торнадо в регионах Среднего Поволжья.